Мнение: О принудительных работах для антиваксеров

Так-то если посмотреть, антивакцинные протесты регулярно идут по всему миру. Быть может, кроме Китая и некоторых других азиатских стран, где люди послушны и дисциплинированы. Но только #Россия лидирует по доле антивакцинаторов среди населения, Штаты – на втором месте.

И массовое антиваксерство становится проблемой. От решения которой центральные власти ненавязчиво самоустраняются. Инициатива в итоге переходит на места. Решения начинаются самые креативные.

Так, любопытное и очень перспективное ноу-хау подъехало из американской Луизианы. В городе Батон-Руж местный судья Фред Крифаси использует вакцинацию от Covid-19 в качестве альтернативы приговору для уголовников. Конечно, речь идет лишь о лёгких преступлениях, за которые не сажают в тюрьмы, а определяют на общественные полезные работы. Вот слуга Закона и даёт своим подопечным свободный выбор: метла в руки или укол.

Его инициатива получила широкую огласку и активно обсуждается практикующими юристами. Одни идею с прививкой поддерживают и говорят, что американские судьи и раньше отличались креативом. Например, кое-что предлагал обменять общественно полезный труд на донорство крови. А местный ФСИН давно «приторговывает» вакцинами от ковида в тюрьмах по формуле «Уколись и получи купон на 5 баксов в зековскую столовку». К тому же Фред Крифаси ведь никого в медпункт на аркане не тащит: «Хочешь, прививайся, а не хочешь – метла в руки и на улицу наводить чистоту».

Но есть и те, кто говорят, что это, мол, неравноценный выбор. И что вообще не дело суда подменять собой медицинские власти, продвигая вакцинаторство. Так что вряд ли креатив отдельно взятого судьи получит развитие хотя бы на уровне штата, не говоря уже о федеральном.

А в России недавно предложили освобождать от прививки тех, кто месяц проработает волонтёром в «красной зоне» инфекционной больницы, вынося горшки за ковид-пациентами и перевозя умерших из палаты в морг. Наверное, здорово прочищает мозги такая практика.

Вы бы её поддержали?

—