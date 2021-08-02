Пройдена точка невозврата в изменении климата

Перемены в климате уже запустили механизм кардинальных изменений на планете. Ученые из Орегонского университета предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата.

Результаты их исследования опубликованы в научном журнале BioScience. Не помог даже мировой локдаун 2020 года на фоне распространения коронавируса.

Число катастрофических бедствий возрастает. По всему миру все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии.

И эти явления вместе с мировым ростом уровня углекислого газа превращает Землю в «пороховую бочку».

– Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент, – указано в отчете.

Напомним, ранее китайские синоптики предрекли погодные сдвиги, в результате которых лето в Северном полушарии должно будет длиться полгода, что приведет а катастрофическим последствиям.

Ранее жару летом в Европе обещали ученые на основании того, что атлантическое течение Гольфстрим изменило свою скорость — она стала рекордно низкой за последние 1,6 тысяч лет. Среди причин таких перемен научное сообщество называет антропогенный фактор, а точнее, возросшие выбросы углекислого газа.

Тем не менее, единого мнения среди ученых о том, что наступила пора глобального потепления, нет.

Некоторые исследования показывают, что мир столкнулся с похолоданием, или, как называют ученые, малым ледниковым периодом. Так, на Ближнем Востоке и Северной Америке увеличилось количество снегопадов и заморозков.