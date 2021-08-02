 

Военные власти Мьянмы сформировали временное правительство

02.08.2021, 5:47, Новости дня
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Созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на указ совета.

Согласно указу, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн станет премьер-министром страны, передает РИА «Новости».

Согласно сведениям агентства, старший генерал также выступил с телевизионным обращением, в котором заявил, что в стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года, передает ТАСС.

В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах.

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил газете ВЗГЛЯД, что новое руководство Мьянмы выбирает для сотрудничества Россию, а не Китай.



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