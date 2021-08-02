 

Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером Игр в Токио

02.08.2021, 5:46, Новости дня
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Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву.

Встреча между Зверевым (4-й номер посева) и Хачановым (12) в воскресенье завершилась победой немца со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 19 минут, передает РИА «Новости».

Медаль Хачанова стала 40-й в копилке сборной РФ на Играх в Токио.



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