Суд решил узнать, на что Херд потратила 7 млн долларов после развода с Деппом

Суд в США удовлетворил ходатайство Джонни Деппа и потребовал от Американского союза защиты гражданских свобод подтвердить, что экс-жена актера Эмбер Херд потратила 7 млн долларов на благотворительность.

Херд обещала пожертвовать эти деньги, полученные в результате развода, союзу и детской больнице в Лос-Анджелесе. Адвокаты Деппа утверждают, что Херд солгала о решении отдать средства на благотворительность. По их мнению, данный вопрос важен для определения того, лгала ли Херд в деле о клевете The Sun в отношении Деппа, которое артист проиграл, пишет Page Six со ссылкой на USA Today.

В ноябре Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что Депп избивал свою бывшую жену.