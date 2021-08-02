В США заявили о создании «худшего кошмара» для России

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может вызвать большие трудности у российских систем ПВО, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.

По словам журналиста, многие характеристики летательного аппарата, возможно, никогда не рассекретят. Тем не менее один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал, что новый бомбардировщик-невидимка будет представлять угрозу для какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток. Осборн не исключил, что испытывать B-21 будут на системах ПВО, схожих с российскими и китайскими, передает РИА «Новости».

Осборн также напомнил о комплексах С-400 и С-500, которые, по словам разработчиков, могут обнаруживать и уничтожать «самолеты-невидимки». Хотя российские системы противовоздушной обороны эффективны, однако задача обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21 будет дли них чрезвычайно сложной, добавил он. По его мнению, Москве понадобятся более чувствительные радары, которые смогут точно отследить передвижения бомбардировщика. Наличие у него совершенно новых стелс-технологий может сделать самолет «худшим кошмаром» для России, подытожил журналист.

Разработкой B-21 Raider занимается концерн Northrop Grumman, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Внешне машина напоминает B-2: в основе обоих проектов – концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, – скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб и уничтожение основных объектов противовоздушной обороны противника. После этого тактическая авиация сможет действовать в относительной безопасности.

Основным неядерным вооружением B-21, как ожидается, станут гиперзвуковые ракеты, в частности перспективные AGM-183A ARRW. По данным концерна Lockheed Martin, эти авиационные средства поражения способны разогнаться М=17 (число Маха). Дальность – до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланировали на 2022-й. В этом РФ пока обгоняет США, так как ее авиационные гиперзвуковые ракеты уже стоят на вооружении ВКС.