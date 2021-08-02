В мире: Американский бизнес предает интересы геев и лесбиянок

Принято считать, что права секс-меньшинств в США отстаивают не только политики, но и крупнейшие корпорации. Со стороны Google, Walmart, Ford и других подобных структур делаются заявления в поддержку ЛГБТ, выпускаются радужные значки и игрушки. Однако, как выясняется, крупный американский бизнес ведет себя по отношению к секс-меньшинствам предельно цинично и даже предательски.

Каждый июнь лента соцсетей пестрит радугами и хэштегами #Pridemonth. На рекламные кампании, приуроченные к месяцу Прайда, выделяются сотни и тысячи долларов. Вот Walmart продает веселые радужные значки «любовь побеждает». Оператор сотовой связи Verizon уже три года как сотрудничает с PFLAG, организацией членов семей и друзей представителей секс-меньшинств. Неужели прогрессивные бренды повсюду?

Как оказалось, это не совсем верно. Несколько недель спустя после месяца гордости выясняется, что десятки крупнейших американских компаний, которые публично поддерживают ЛГБТ, на самом деле тайно финансируют политиков, настроенных против гомосексуалистов и выступающих против гей-браков.

В США действует «Кампания за права человека» (HRC), крупнейшее сообщество по защите прав представителей ЛГБТ. У этой организации имеется официальная «шкала толерантности», по которой оценивается деятельность политиков. Согласно недавнему отчету HRC, 25 крупнейших американских фирм поддерживают политических деятелей с нулевым рейтингом – тех, чьи действия противоречат идеям HRC. В список входят такие знаменитые компании, как Facebook, Google, Amazon, AT&T, CVS Health, Deloitte, Walmart, Verizon и Wells Fargo. При этом официально эти корпорации имеют стопроцентный рейтинг HRC. Взятка или хитрые манипуляции?

Вот, например, в своем «Твиттере» CVS Health поздравляет всех с Прайдом. На аватарке изображено радужное сердце, под каждым постом – хэштег #PrideMonth. Компания занимает лидирующую позицию в рейтинге HRC, а уже в июне подписала петицию от HRC против законопроекта, угнетающего права транслюдей. «С большой гордостью сообщаем, что наряду более чем со 100 компаниями мы подписали петицию, направленную на поддержку бизнеса для представителей ЛГБТ-сообщества. Петиция выступает против государственного законопроекта, ограничивающего права представителей ЛГБТ-сообщества, и основывается на нашей личной истории их поддержки. Мы продолжим использовать наше влияние и вовлеченность наших сотрудников, представителей и клиентов для продвижения инклюзивности и равенства», – пишет в своем «Твиттере» CVS Health.

В то же время, как выясняется, CVS Health финансирует политиков, выступающих против легализации смены пола в Теннесси, Техасе и Северной Каролине. Взять, например, Техас. Согласно законопроекту SB1646, гормонотерапия для несовершеннолетних будет считаться незаконной, а сами дети будут отданы органам опеки. CVS Health перевела средства на счет авторов этого законопроекта. Ими оказались сенаторы Дон Бэкингем и Брайан Хьюз от Республиканской партии. Общая сумма пожертвования составила 4000 долларов США. В этом году сенатор от Северной Каролины Ральф Хайз предложил законопроект SB514, запрещающий лицам до 21 года проходить гормонотерапию для смены пола. В 2020 году компания пожертвовала 750 долларов США другому стороннику законопроекта – сенатору Джойс Кравиц, а чуть позже и самому Хайзу. На его счет было переведено 1000 долларов. В целом с 2019 года CVS Health пожертвовала 259 000 долларов 54 членам Конгресса с нулевой оценкой по шкале от HRC.

Другой пример – Comcast. На сайте ее дочерней компании Xfinity представлена новая функция стримингового сервиса. Теперь можно смотреть кино и сериалы с ЛГБТ-тематикой. Для этого достаточно сказать «Прайд» голосовому ассистенту. А так как в этом году Прайд был отменен из-за коронавирусной инфекции, Comcast создал собственную виртуальную площадку Pride World с радужными флагами и видеороликами, посвященными значимым событиям в истории ЛГБТ-движения.

Однако выяснилось, что с 2019 года компания пожертвовала более 1,1 млн долларов политикам, выступающим против ЛГБТ. 2000 долларов было переведено на счет Рэнди Файну, соавтору законопроекта, запрещающего трансдевушкам из школ Флориды участвовать в спортивных состязаниях. Comcast также пожертвовала 1 095 500 долларов 149 членам Конгресса с нулевой оценкой по шкале от HRC.

Вот уже два года оператор сотовой связи AT&T активно продвигает The Trevor Project, крупнейшую в мире организацию по экстренной психологической помощи для ЛГБТ-молодежи. На сайте представлена последняя статистика самоубийств среди транс-молодежи, а каждый июнь часть средств с оплаты тарифов мобильного оператора направляется в фонд the Trevor Project. Всего со стороны AT&T было пожертвовано более 750 000 долларов за три года. В чем подвох?

А в том, что фирма не забывает финансово поддерживать и другой фронт. Более 63 000 долларов было перечислено политикам, продвигающим законопроекты против ЛГБТ-сообщества. 12 950 долларов отдано сенаторам Арканзаса, 4000 долларов – сенаторам Теннесси, 5000 долларов – Северной Каролине, 22 500 долларов – Техасу, 17 500 долларов – Флориде. Эти политики поддерживают запрет о смене пола для лиц до 18 лет. Нарушение будет считаться уголовным преступлением.

Если зайти на сайт Walmart, можно увидеть раздел «Любовь побеждает: Прайд в Walmart». В тексте говорится о главной миссии Walmart – добиться инклюзивности и равенства. Согласно автору статьи, с этой задачей компания справляется уже 11 лет. Наконец, в самих магазинах Walmart представлен огромный ассортимент товаров с радужной тематикой – от футболок с радугой и надписью «Будь собой» до пачки радужных хлопьев Kellogg’s (каждые три доллара с покупки хлопьев идут в благотворительный фонд ЛГБТ-организации).

Однако с 2019 года Walmart пожертвовал 442 000 долларов 121 политику с нулевой оценкой по шкале от HRC. Еще 43 000 долларов ушло консервативным сенаторам Арканзаса, Северной Каролины и Техаса. Отчасти благодаря этой поддержке 19 сенаторов Арканзаса поспособствовали принятию законопроекта, запрещающего оказание медицинского вмешательства для смены пола для лиц младше 18 лет.

Банк Wells Fargo & Company выпускает кредитные и дебетовые карты, оформленные в радужной тематике. «Вот уже 15 лет подряд мы получаем 100% в рейтинге HRC», – гласит баннер на их официальном сайте. Представители банка особенно подчеркивают, что их банк предлагает свои услуги для клиентов любой сексуальной ориентации, и с гордостью заявляют, что они поддерживают ЛГБТ-сообщество с 1987 года.

С 2019 года Wells Fargo & Company пожертвовала 124 500 долларов 48 сенаторам, выступающим против ЛГБТ-сообщества. Компания также пожертвовала не менее 17 500 долларов консервативным политикам из Техаса и Северной Каролины.

Deloitte запустила проект «Увидь меня, услышь меня». Компания регулярно публикует ролики с историями своих сотрудников – членов ЛГБТ-сообщества. В первом видео Стив говорит о том, как решился на каминг-аут. В другом сотрудник Макс поднимает проблему невидимости цветных транслюдей. При всем при этом Deloitte пожертвовала более 66 2000 долларов 103 политикам с нулевым рейтингом HRC. Компания также отдала 3000 долларов сенаторам штатов Флориды, Северной Каролины и Техаса в поддержку законопроектов, направленных против трансгендеров.

Так почему же корпорации пытаются играть на оба фронта? Вероятно, ЛГБТ сейчас – не более чем инструмент в руках умелых маркетологов, каким когда-то давно был ковбой Мальборо. Крупные бренды в действительности не интересуются правами представителей ЛГБТ, это лишь способ привлечения внимания и наживы. Грязный способ навариться на модной тенденции, только и всего.

Причем выглядит это порой совсем неуместно. Вот LEGO выпустила свой первый набор конструктора к Прайду. Теперь дети могут играть в радужных человечков. Или Disney поздравил своих фанатов с месяцем борьбы за права меньшинств – на фото в «Твиттере» изображены любимые детские персонажи на фоне радуги. Это похоже на издевку, а не на борьбу за права секс-меньшинств.

С финансированием политиков все ясно как день. Крупный американский бизнес не уверен в укреплении позиции Демократической партии. Может быть, в 2024 году к власти снова вернется Дональд Трамп? А может быть, мода на пропаганду секс-меньшиств и вовсе сойдет на нет? Лучше перестраховаться и поддерживать обе стороны, в том числе консерваторов. А пока не думай об этом и съешь еще этих радужных хлопьев Kellogg’s.

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