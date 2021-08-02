 

Отказавшийся подчиняться Санду в 2019 году экс-министр арестован в Молдавии

02.08.2021, 5:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Молдавии арестован экс-глава минобороны Александр Пынзарь, который в 2019 году отказался подчиняться правительству Майи Санду, сообщают СМИ.

По требованию прокуратуры Пынзарь в предварительном порядке арестован на 30 суток. Он проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару, передает ТАСС со ссылкой на ТВ–8.

Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны. Пынзарь выразил готовность сотрудничать со следствием, но отказывается признавать вину.

Дамир – соратник бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По информации СМИ, он курировал связи с силовиками, а также управлял одной из силовых структур Плахотнюка. Сообщается, что Дамир пользовался полномочиями полицейского агента под прикрытием – это устроил Кожокару, подчиненный Пынзаря.

Сам Пынзарь в 2019 году отказался подчиняться правительству, которое сформировала выдвинутая Игорем Додоном (на тот момент – президентом страны) Санду. Когда Плахотнюк сбежал из страны, Пынзарь ушел в отставку. Однако через полгода был выдвинут на пост министра обороны в коалиционном правительстве Иона Кику.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Алжир решил закупить «Спутник V»

01.03 / “Видно, что ты его любишь”, “Неожиданно”. Асмус обнародовала в сети публикацию, предназначенную экс-супругу

31.07 / Притула снова стал студентом

28.07 / Миллионы безработных американцев могут лишиться господдержки из-за республиканцев

12.12 / Названы самые популярные новогодние фильмы у россиян

31.07 / Стал известен срок закладки первого усиленного фрегата проекта 22350М

21.03 / Ученые назвали собак опасными для человечества

29.06 / “Наша девочка”, “Так хорошо выглядит”. Бойфренд Спирс показал тренировку певицы

22.05 / “Порнозвезда”, “Норм орех”, “Есть на что посмотреть”. Никитюк сделала двойное селфи

28.05 / Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика