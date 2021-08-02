Отказавшийся подчиняться Санду в 2019 году экс-министр арестован в Молдавии

В Молдавии арестован экс-глава минобороны Александр Пынзарь, который в 2019 году отказался подчиняться правительству Майи Санду, сообщают СМИ.

По требованию прокуратуры Пынзарь в предварительном порядке арестован на 30 суток. Он проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару, передает ТАСС со ссылкой на ТВ–8.

Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны. Пынзарь выразил готовность сотрудничать со следствием, но отказывается признавать вину.

Дамир – соратник бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По информации СМИ, он курировал связи с силовиками, а также управлял одной из силовых структур Плахотнюка. Сообщается, что Дамир пользовался полномочиями полицейского агента под прикрытием – это устроил Кожокару, подчиненный Пынзаря.

Сам Пынзарь в 2019 году отказался подчиняться правительству, которое сформировала выдвинутая Игорем Додоном (на тот момент – президентом страны) Санду. Когда Плахотнюк сбежал из страны, Пынзарь ушел в отставку. Однако через полгода был выдвинут на пост министра обороны в коалиционном правительстве Иона Кику.