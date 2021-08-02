Мнение: Изба-читальня. Опыт коллективного разума или Квантовая Империя

Сегодня в рубрике "Изба-читальня" размышления писателя-фантаста Всеволода Глуховцева на тему

Опыт коллективного разума или Квантовая Империя

Уважаемые читатели!

Вот уже более двух лет я регулярно публикую на страницах данного блога обзоры широкого социокультурного охвата с элементами футурологии. Из этих материалов сложился, можно сказать, небольшой архив – время от времени я его пересматриваю ради любопытства, видя по прошествии времени, как что-то сбылось, что-то нет, а кое-что повернулось неожиданным занятным образом. Так вот: не очень давно, а именно 07.03.2021 года, в рубрике «Опыт коллективного разума» я разместил эссе под вопросительным названием «Русский с германцем братья навек?», где высказал гипотезу: мастер игры «в долгую» Путин среди прочих своих планетарно-масштабных проектов апробирует и попытку создания стратегического союза России и Германии, на равных, разумеется.

И осторожно, не спеша растит двуглавого титана геополитики, ради чего наши умельцы пытаются тонко манипулировать как комплексами немецких политических лидеров, так и коллективным бессознательным всего народа, пытаясь пробудить в нем сильно выкорчеванный, но все же где-то локально окуклившийся имперский дух. При этом, разумеется, тогда мы не забыли отметить, что среди всех известных обществ-носителей вселенской ментальности, к коим в разной степени можно отнести Рим, Россию, Англию, Францию, Японию, Китай и т.д. – немцы отличились наихудшим образцом глобального сознания, чему есть вполне разумное и несложное обоснование. Дело в том, что слишком уж стремительным случился взлет от местечкового, какого-нибудь вестфальского или померанского мировоззрения к мечте о германском космосе, что и привело к чему-то вроде социальной кессонной болезни у вчерашней простодушной деревенщины; все же путь к империи у русских, французов, англичан был куда более плавным, размеренным, постепенным. И нет сомнений, что многомудрый ВВП со своими авгурами прекрасно сознают этот исторический урок.

Тем не менее очень уж заманчивым мог показаться соблазн создать евразийского гомункулуса от геополитики – некоторые обстоятельства позволяли предполагать так; что я и сделал, выставив свою версию на всеобщее обсуждение. Она вызвала к жизни бодрую, достаточно зубастую дискуссию, где, впрочем, высказались и те, кто не в силах двух слов связать самостоятельно, и, напротив, глубоко компетентные люди, в том числе живущие в Германии, знающие ситуацию изнутри. Их дельные сентенции при некоторых нюансах в целом сводились к тому, что синтез Россия+Германия практически нереален. Доводы: Германия не субъектна, по факту оккупирована; германскую экономическую и политическую элиту устраивает существующее положение дел; современные немцы – ожиревший, дряблый, перезрелый, не пассионарный социум…

Один из серьезных комментаторов вспомнил скандальные книги бывшего левого политика Т. Саррацина «Самоликвидация Германии» и «Новый праведный террор» (в разных источниках названия в русском переводе варьируются, но не по существу). От себя отмечу, что многое, описанное во второй книге – автор говорит о сильнейшем идеологическом диктате в западном мире – предвосхитил Э. Лимонов в гораздо раньше изданном эссе «Дисциплинарный санаторий»… Но это к слову, а в целом возобладало мнение: современная Германия слишком уж плотно встроена в структуру «глобального неофеодализма», возглавляемого США. Не вырваться. И гипотезе был вынесен отрицательный вердикт: дело ясное, тема закрыта.

Ну что ж, нет – значит, нет. Так я было и подумал, но вот события последних недель заставили вернуться к обсуждению. Их совокупность вынуждает задуматься вопреки резонным доводам: черт возьми, да неужто в самом деле долгая путинская многоходовочка дала плоды, и германский политикум посетили призраки Фридриха Великого и Бисмарка?.. Логические рассуждения подсказывают, что это маловероятно, и все-таки есть ряд сюжетов, направляющих мысль в эту сторону, более того, провоцирующих замысловатые умозаключения. Собственно, ими я и хочу поделиться в надежде увидеть конструктивные отклики.

Ведущая идея такова: а не решено ли в самом деле где-то в высоких лабораториях политической алхимии породить российско-германский социоценоз, теперь уже при всеобщем согласии?.. Причина – фактический крах упомянутого выше «глобального неофеодализма» под доминатом США.

Я и об этом не раз писал в рамках рубрики «Опыт коллективного разума». Повторюсь: на мой взгляд, очевидно, что после падения СССР вспыхнула крайне увлекательная кое для кого мысль переформатировать мир по шаблону классической монархии, разумеется, в планетарном масштабе и современной интерпретации: США – безусловный король; государства «восьмерки», включая Россию – герцоги и графы, своего рода круглый стол при короле; малые страны западной Европы – бароны и эсквайры; все прочие – плебеи разной степени богатства и влияния, вплоть до нищих… тоже ведь неизбежный элемент всемирного пейзажа. Вроде бы стройно, логично, эффектно – но на бумаге, да забыли про овраги. Слишком мощно за минувшую тридцатилетку спрогрессировала КНР, горе-монарх увяз в Афганистане и Ираке, угробив тучу сил впустую, и Россия вырвалась из его домена, затеяв свои игры, в чем, как все успели убедиться, В.В. Путин гроссмейстер. Адепты проекта долго, отчаянно цеплялись за мечту, но все-таки настал миг, когда пришлось осознать горькую реальность: не взлетело.

Надо взглянуть правде в глаза и предпринять что-то иное, без рекламы, конечно. Если несостоявшееся царство Запада вряд ли выдержит конкуренцию с царством Поднебесным, возможно, стоит пойти и на очередное переформатирование. Мечтает Путин о самостоятельном русско-германском блоке? Ну черт с ним, давайте попробуем, причем желательно так, чтобы русские не заметили, как немцы подомнут здесь все под себя. Я, кстати, почти убежден, что ведется сложная, напряженная работа и с руководством Индии, дабы и этот гигантский потенциал на каких-то взаимовыгодных условиях впрячь в антикитайскую коалицию. Отсюда ключевой вопрос: есть ли основания предполагать, что западный мир, убедившись в бесперспективности проекта консолидированной евроатлантической («постхристианской» – еще варианты?..) цивилизации, решил перейти к стратегии «квантовой империи»: созданию нескольких независимых «центров силы», тем не менее, имеющих одну мега-цель – не допустить китайской гегемонии на планете?

Я, правда, не уверен, возможно ли это в принципе и стремятся ли КПК и КНР к такой гегемонии, допуская, что их устроил бы старый добрый «концерт держав». Вообще, насколько я могу судить, китайская политическая традиция воспитывает в тамошних политических лидерах сугубые осторожность и осмотрительность – в сочетании, правда, с беспощадностью в случае неоспоримой убежденности в собственном превосходстве. Ничего, впрочем, нового, классические «лев и лиса» Макиавелли. Ну и о критическом превосходстве КНР, полагаю, пока говорить не приходится… Словом, мне хотелось бы вбросить данную проблематику в пучину предвидимых мною дебатов.

Итак: насколько реалистичным представляется уважаемым читателям план организации «квантовой империи»? Может ли в принципе возникнуть такой гипер-замысел в чьих-то умах?.. Аргументы pro, аргументы contra – прошу высказываться.

(с) Всеволод Глуховцев

Автор как обычно будет рад отзывам на свое творчество.

PS. С моей точки зрения никакая" квантовая империя" не взлетит. Многополярный мир как раз и подразумевает отсутствие унифицированных иерархических структур с единственным гегемоном.

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