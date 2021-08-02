 

Мнение: О новых и новых бедах с российской «Наукой»

02.08.2021, 4:58, Разное
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, наверное, рвёт и мечет на того умника, кто предложил назвать новый многофункциональный лабораторный модуль российского сегмента МКС именно «Наукой», а не как-нибудь иначе. Насколько богатая пища для издевательских мемов появилась за последние дни! «Наука едва не отправилась на дно» или, скажем, «Российская Наука нарушила ориентацию МКС». И это ещё только цветочки.

«Ягодки» – они все впереди, судя по тому количеству сюрпризов и происшествий с многострадальным МЛМ-У.

Модуль «Наука» родился полвека назад в совсем другой стране. Его основой послужил проект ОКБ-52 Владимира Челомея, создателя РН «Протон», называвшийся Транспортный корабль снабжения. В итоге же он стал базой для производства модулей советских орбитальных станций. Так, ТКС «Космос-1686» состыковался со станцией «Салют-7» и поработал в её составе до самого конца. Затем ФГБ стали модулями для станции «Мир» и служили буксирами, которые приводили и стыковали другие модули.

К середине 1990-х годов у России осталось два ТКС. Из одного сделали функционально-грузовой блок «Заря» — первый модуль МКС. Второй изготовили как резервный на случай аварии «Зари», а в итоге из него стали делать модуль «Наука». Но не сразу. В 1998 году, после успешного выведения в космос «Зари», изготовленный на 80% ФГБ-2 не стали завершать, и несколько лет он пылился на складах. Когда же проект стали реанимировать, оказалось, что сменилось уже целое поколение разработчиков, а часть документации утрачена. Процесс достройки занял годы, а затем на уже почти готовом МЛМ «Наука» было выявлено большое количество брака со стороны производителя, Центра им. Хруничева. Например, замусоренными оказались трубопроводы системы заправки горючим и топливные баки модуля. Это грозило проблемами всей МКС.

Ситуация осложнялась тем, что баки были произведены в 1980-х годах, от оборудования, на котором их делали, ничего не осталось, а производственные цепочки разрушились после распада #СССР. После долгого анализа различных вариантов починки, был выбран самый радикальный. Инженеры приняли решение вскрыть оригинальные баки по продольной оси и аккуратно их почистить. В итоге процесс подготовки «Науки» к запуску растянулся ещё на восемь лет…

Немудрено, что при таком долгом пути от завода на пусковую площадку «Науку» преследует одна проблема за другой. Сначала у модуля обнаружились неполадки в топливной системе, затем едва не отказала автоматика при стыковке с МКС, потом, уже после стыковки, внезапно включились двигатели МЛМ, нарушая ориентацию всей станции. Эта проблема была решена только после того, как в баках «Науки» закончилось топливо. Ну и как квинтессенция неудач – после стыковки модуля «Наука» с Международной космической станцией при открытии люка из модуля вылетел болт длиной два сантиметра. Об этом сообщил подмосковному центру управления полётами член российского экипажа МКС, космонавт Олег Новицкий.

Феерично, в общем. Наглядная иллюстрация того, как легко после достижения определённого уровня технологий всей стране откатиться вспять и потерять возможность делать конструкции, которые серийно производились десятилетия назад. С другой стороны, если на науку долгое время класть болт, как это происходило и происходит в путинской России, можно ли рассчитывать на иной результат?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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