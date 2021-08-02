 

Российская гимнастка Ильянкова завоевала серебро Игр в Токио

02.08.2021, 4:32, Новости дня
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Гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером в упражнении на разновысоких брусьях и завоевала для сборной РФ 41-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ильянкова получила за свое выступление оценку в 14,833 балла, передает РИА «Новости». Ильянковой 20 лет, она является чемпионкой мира (2019). 

Золотую медаль завоевала бельгийка Нина Дерваль (15,200). 21-летняя Дервал по два раза выигрывала мировое первенство (2018, 2019) и чемпионат Европы (2017, 2018), передает ТАСС. Третьей стала американка Суниса Ли (14,500).

Еще одна российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла восьмое место (13,066).

Серебро Ильянковой стало 17-м в копилке сборной РФ на Олимпиаде в Токио. Также российские спортсмены завоевали 11 золотых и 13 бронзовых наград.



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