 

Польша предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской

02.08.2021, 4:32, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде, может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.

«Чемпионат» со ссылкой на соцсети сообщал, что посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь Тимановской, МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши.

Позднее Пшидач заявил, что «Польша готова помочь» Тимановской, спортсменке «предложили гуманитарную визу», передает RT.

Тем временем глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер заявил, что Тимановская, если ей будет предоставлено убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная, передает ТАСС со ссылкой на «Список».

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уже заявлял, что его страна готова помочь белорусской спортсменке и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите.

Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».



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