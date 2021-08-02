Конгрессмена осудили за шутку о желании ударить Пелоси молотком

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти подвергся критике за шутку о том, что хочет ударить спикера Палаты Нэнси Пелоси из Демократической партии молотком, сообщают СМИ.

В Нэшвилле ему подарили большой молоток с надписью «Fire Pelosi» («Увольте Пелоси»). Маккарти заявил, что республиканцы смогут восстановить контроль над Палатой представителей, тогда Пелоси придется передать молоток спикера ему. Республиканец заявил, что «будет сложно не ударить» Пелоси этим молотком.

Демократы в Палате представителей заявили, что подобные шутки о «политическом насилии» непозволительны. Они призвали Маккарти извиниться, а некоторые потребовали его отставки, пишет New York Post.