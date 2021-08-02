 

Мнение: Дети огня

02.08.2021, 4:26, Разное
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Турки, наконец, нашли виновных в масштабных пожарах в стране. Конечно, ими стали внутренние враги – некое прокурдское движение «Инициатива детей огня»(Ateşin Çocukları İnisiyatifi). «Инициатива» опубликовала цветистое заявление, где долго и нудно перечисляла тяжкие преступления против курдского народа и пригрозила, что в огне сгорит турецкий фашизм и возродится курдская нация.

Ну, может, и так. Но гораздо более вероятно, что «Детей огня» вытащили из-за печки просто для того, чтобы избежать вопросов в адрес госорганов, которые своей халатностью довели дело до полной гибели 22 населенных пунктов. Масштаб пожаров таков, что террористы должны действовать на огромной территории и иметь широкую и многочисленную террористическую сеть. Что опять-таки вызывает вопрос – но уже к турецким спецслужбам: как они умудрились проморгать столь крупную террористическую группировку.

Источник: Эль Мюрид



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