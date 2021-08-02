Более 7 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

Количество россиян, которым могут ограничить выезд за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По его словам, речь идет о гражданах с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

«Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — отметил Мехтиев.

Президент НАПКА посоветовал должникам за 10–14 дней до выезда проверять через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), есть ли их имя в базе исполнительных производств.

Если производство открыто, необходимо погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу, уточнил Мехтиев. Он также добавил, что по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку, если за границу необходимо выехать, например, для лечения.

При этом, по словам Мехтиева, на фоне COVID-19 запрет на выезд за границу стал менее эффективным: за первые шесть месяцев этого года были фактически исполнены только 300 тысяч судебных решений из вынесенных 5,9 млн.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов РФ (АЮР) Владимир Груздев сказал, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.

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В декабре ФССП сообщала, что из-за долгов невыездными из страны стали более 4,1 млн россиян. В основном их долги образовались из-за неуплаты по кредитам, алиментам или услугам ЖКХ.

В базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам попали более миллиона пенсионеров.

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