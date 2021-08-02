Собянин рассказал об отношении к проблеме электросамокатов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам.

Собянин отметил, что и «от велосипедов у нас тоже много сломанных рук и ног». Кроме того, «ДТП на дорогах происходит еще слишком много». По его словам, «в общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу», но «они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность», передает РБК.

Мэр признал, что «электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт». Однако, как подчеркнул глава города, «такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты».

Собянин заявил, что «так происходит во всем мире», это «всегда конфликт», который «надо регулировать». «Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать – это бессмысленно», – сказал глава столицы.

В июле власти Петербурга ужесточили ограничения в работе сервисов аренды электросамокатов. В июне правила передвижения на электросамокатах ввели в Казани. Мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах. МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов – сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое.