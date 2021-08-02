 

Литве на усиление контроля границы понадобилось 500 млн евро

02.08.2021, 3:38, Новости дня
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Только на технические мероприятия по усилению контроля границы Литве требуется 500 млн евро, сообщила глава МВД страны Агне Билотайте еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон.

Как сообщила Йоханссон, в ЕС «понимают, что Литва столкнулась с совершенно новым для себя явлением гибридной агрессии». «Мы с вами едины и сообща найдем ответ на этот вызов», – приводит е слова ТАСС.

Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.



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