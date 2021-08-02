Литве на усиление контроля границы понадобилось 500 млн евро

Только на технические мероприятия по усилению контроля границы Литве требуется 500 млн евро, сообщила глава МВД страны Агне Билотайте еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон.

Как сообщила Йоханссон, в ЕС «понимают, что Литва столкнулась с совершенно новым для себя явлением гибридной агрессии». «Мы с вами едины и сообща найдем ответ на этот вызов», – приводит е слова ТАСС.

Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.