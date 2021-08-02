Газпром сократил закачку газа в ПХГ Европы

С 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Обычно в выходные закачка традиционно растет. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» упали с 84 млн кубометров до 50–60 млн, передает «Интерфакс».

В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.