Мнение: За фасадом войны Талибана с правительством

Интересный взгляд на то, что на самом деле представляет из себя Талибан.

Автор уже достаточно давно постулирует тезис, что некий единый Талибан существует лишь виртуально благодаря СМИ, а на самом деле это достаточно рыхлый конгломерат различных группировок, которые сплачивает наличие общего врага,(США, правительства Афганистана и ИГИЛ) но даже сейчас имеющие более чем серьезные внутренние противоречия, которые могут помешать реализации любых обещаний которые раздает Талибан.

В течение многих лет все говорили об афганском конфликте как о конфликте между правительством и талибами. Посмотрите на фото в первом твите: это встреча муллы Абдул Гани Барадара с министром иностранных дел Китая. На самом деле это не более чем формальность.

Фактически, этот процесс ускорился за последний год или около того (в то же время, обе эти организации постепенно стали более фракционированными, о чем позже).

Это особенно верно в отношении талибов. Чрезмерно узаконенные «мирным соглашением» Трампа, они внезапно становятся (своего рода фальшивкой, давайте будем честными) игроками на международной арене, стремящимися к России, Ирану, Китаю, Турции и т. Д., Как если бы они были будущим правительством. Но политическое крыло талибов в Дохе НЕ контролирует дерьмо на земле в Афганистане.

Вот несколько примеров. В Гильменде есть группа наркобаронов Исхакзая во главе с Гул Ага и Саддаром Ибрагимом. У них прочные связи с Ираном, и эти парни из Гильменда со всеми своими наркоденьгами довольно организованы. Но почему у них есть выход на Иран?

Потому что река Гильменд впадает в регион Систан в Иране, где живет около миллиона человек. Контроль над рекой Гильменд является жизненно важным национальным интересом для Ирана, поэтому они налаживают связи с группами в Гильменде. После этого группы смогут продавать свои наркотики в Иране и через Иран.

Хорошо, но у нас также есть группа парней, связанных с Кветта Шура (политический орган управления Талибаном, представители которого ведут переговоры в Дохе). Я имею в виду, что даже Барадар, тот, кто встречался с министром иностранных дел Китая, посадил своего брата на землю в Урузгане и организовал всякое дерьмо.

Ребята из Кветты несут ответственность за все, что происходит в Спин-Болдаке и Кандагаре. Ребята из Гильменда продвигаются на запад, в Фарах (недавно они захватили Деларам). Гильмендцы могут легко добраться до участка Нурзай в Фарахе, что говорит нам о том, что в этой сети есть некоторые элементы Нурзай. Но они не могут пойти дальше этого, потому что они сталкиваются с Исмаилом Ханом – а он не собирается им сдаваться.

Но вернемся к Кветте: вот где самое интересное. Парни из Гильменда должны подчиняться Кветте/Дохе. Они главы Талибана. Фактически, они должны были делать это годами. Но на самом деле они не были такими; они зарабатывают деньги. Фактически, есть несколько неподтвержденных недавних сообщений о столкновениях между двумя группами из-за контроля над блокпостами по мере расширения «Талибана».

Хорошо – так кто еще на стороне Талибана?

Что ж, у нас есть Якуб. Он сын муллы Омара. К черту весь боевой опыт, но у него есть имя, поэтому мы сделаем его главой военной комиссии Кветты. Это не работает. Его никто не слушает, тем более в Гильменде. А Хаккани, другая группа, которая предшествовала Талибану, но присягнула мулле Омару и не является частью Талибана, ненавидят Якуба.

Итак, резюмируя, и я посмотрел здесь только на юг страны, есть три части Талибана, которые с трудом могут работать вместе, а иногда и сражаться друг с другом (и две части поддерживаются Пакистаном, и одна часть поддерживается Ираном).

Становится хуже, когда они ведут переговоры с правительством – Доха/ Кветта пообещали запретить выращивание опиума и его незаконный оборот. Удачи, чтобы в Гильменде согласились с этим.

И это даже без оглядки на север, где в основном произошел крах правительства, недовольство между Джунбешем и Джамиатом и плохое руководство властью тамошних посредников. Вкратце, Талибан сложно назвать движением. Это еще до того, как я перейду к происходящему дроблению на уровне деревень. Боже мой, от этого у тебя закружится голова. И что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно, так это то, что самый важный фактор согласования всех этих расходящихся интересов – присутствие иностранных войск – теперь исчез.

А что с правительством? Сюрприз-сюрприз они тоже фрагментированы.

Я имею в виду, что в течение многих лет Гани руководил организацией Who, как своего рода учебником по постконфликтному восстановлению. Ну вы знаете, привлекайте сторонних влиятельных брокеров, создавайте институты и тому подобное.

Но, конечно, в Афганистане безопасность работает так: вы либо включаете меня в свою сеть безопасности, либо я буду в чужой сети безопасности. Поэтому, когда Гани оттолкнул всех раббанистов, "исмаил ханов", "аттасов" и т. д., он просто облажался со своей собственной сетью безопасности. Так неожиданно для него полностью обрушился север, как карточный домик.

Теперь он, кажется, отложил свой учебник и вернулся к старомодному доброму политиканству. Недавняя поездка в Герат, назначение Бисмиллы Хана министром обороны, что-то еще в этом роде, то есть признание тех, у кого есть военная власть в стране, и предоставление им должностей. Это торговля – вы торгуете легитимностью государственной должности, а они торгуют лояльностью вашему правительству (вы тоже должны им заплатить).

Ввиду этих действий правительство, похоже, находится в неплохом положении. Силы безопасности стабилизировались; рекрутинг вроде налаживается; и NDS собрала около 30 тысяч ополченцев под руководством этих старых посредников, которые ранее были исключены. Вот почему мы видели, как Исмаил Хан начал разбираться с защитой Герата, и мы начнем видеть это и в других частях страны.

Но, пожалуй, самое главное … США возобновили ограниченные авиаудары в поддержку афганских сил. Когда это произошло на прошлой неделе вокруг Кандагара и Лашкаргаха, боевой дух в Кабуле поднялся на несколько порядков.

(c) Майк Мартин,

https://twitter.com/ThreshedThought/status/1421341391934803971 – цинк

В целом, автор конечно правильно акцентирует внимание на том, что под вывеской Талибана и правительства Афганистана скрывается целый конгломерат различных сил, поэтому ситуация на деле куда как сложнее, чем если ее рассматривать просто как некую абстрактную войну единого Талибана с правительством Афганистана.

Другой вопрос, что как раз эта фрагментированность обеих стороны, сейчас куда как сильнее бьет по правительству, так как предложения включиться в "сеть безопасности" поступают не только от Гани, но и от талибов. И часть этих предложений от Талибана принимается, ввиду чего к талибам также идет приток ополченцев и полевых командиров, которым просто обещают место в "крепкой исламской системе", некую автономию и возможность вести бизнес и дальше. Так что да, идет своеобразная трансформация рынка "безопасности", причем в основном в пользу Талибана. Правительство не от хорошей жизни вынуждено отдавать свои полномочия полевым командирам, что ведет к еще более рыхлой структуре афганского государственного аппарата, когда реальная власть на местах (еще лояльных правительству) утекает в руки "человека с ружьем", у которого свои интересы, которые лишь отчасти пересекаются с правительством. Поэтому с оценкой Мартина, что ситуация улучшится за счет привлечения ополченцев полевых командиров на борьбу с Талибаном, трудно согласиться. И что главное, все эти ополченцы и полевые командиры торгующие наркотиками (сложно найти в Афганистане силу, которая не торгует наркотиками) и безопасностью, привязаны к местам постоянного проживания своих ополченцев, поэтому привлечение новых рекрутов к других районах Афганистана крайне затруднительно. Эта стратегия позволит повысить устойчивость обороны городов, но вряд ли приведет к изменению текущей динамики процессов в Афганистане.



Между тем, боевики уже шляются по улицам Герата. Исмаил Хан, на которого надеется правительство и Майк Мартин, сегодня призвал жителей Герата (как мужчин, так и женщин) взять руки оружие, чтобы отразить "нашествие армии невежества", Ситуация по его словам очень тяжелая и существует риск захвата Герата Талибаном. В захваченных талибами районах Герата муллы быстро переобулись и транслируют с мечетей призывы к военным и полицейским сдаваться талибам. Такая вот информационная война по-афгански.



В аэропорту Герата сейчас накапливают силы спецназа, чтобы перейти в контрнаступление и отбросить Талибан от города.

В Кандагаре ракетному обстрелу сегодня подвергся местный аэропорт. Боевики Талибана по-прежнему шляются в пригородах, но серьезных попыток штурмануть Кандагар пока не предпринимают, несмотря на воинственные заявления. Очевидно, что если полезут, то за Кандагар будет серьезная баталия. Потеря города и аэродрома, поставит крест на надеждах правительства удерживать хоть что-то на юге Афганистана.

В Лашкаргахе продолжаются тяжелые уличные бои, применяется в том числе и артиллерия. Талибан предъявил военным ультиматум, требуя от них сдачи к завтрашнему утру. Военные посылают зазывал лесом и отказываются сдаваться, ввиду чего уличные бои продолжаются. Военные продолжают наносить авиаудары в окресностях Лашкаргаха и заявляют, что за сутки боев талибы потеряли 36 человек убитыми. К городу переброшены (в том числе по воздуху) до двух батальонов пехоты. Между тем Талибан под вечер начал попытки штурма городской тюрьмы (где содержатся пленные талибы), которая является одним из узлов обороны города. Силы талибов штурмующие Лашкаргах по оценкам эквивалентны легкой пехотной бригаде.

Видео из самого центра Лашкаргаха https://twitter.com/WorldBreakingN9/status/1421853668098330629 (18-30 по местному времени). Источники CNN заявляют, что к вечеру 1 августа правительство контролировало лишь 1 район Лашкаргаха, в остальных оборона обрушилась, причем в ряде районов полицейские просто разошлись.

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