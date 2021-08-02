Мнение: Царская охота

С 1 августа вступили в силу поправки в закон об охоте. Теперь "в исключительных случаях" разрешено охотиться и на животных, занесенных в Красную книгу. Что это за такие "исключительные случаи", вопросов нет – это барская охота разнообразных "хозяеев жизни". Теперь они законно имеют право истреблять редких животных.

В средневековой Европе тоже были королевские леса. Где охотиться дозволялось только знатным вельможам. Убить оленя в королевском лесу для холопа означало быть повешенным. Россия погружается в средневековую пучину. Сословность предполагает разный правовой режим для разных сословий. Баре из принципа создают для себя VIP-привелегии. Главное, чтобы не быть, как смерды. Да и принцип "Живем только раз" не предполагает, что после себя нужно что-то оставить. Да хоть потоп или выжженную землю. Главное, что на их век хватит.

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