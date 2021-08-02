Перепутала Богомолова с Гобозовым! – Личное мнение

Прочитала новость о том, что Ксения Собчак устроила мужу романтическое свидание.

Первой мыслью было: «Молодец, Ксюшадь! Чуждая красоте, но не чуждая прогрессу женщина!»



Фото: Соцсети

Конечно, мне стало интересно: а с кем, собственно, романтик-то?

Как оказалось, с собой! Собчак организовала мужу романтик с самой собой.

С собой, блин!

Романтическое свидание с Собчак. Согласитесь: звучит дико. Просто дико. Ну, и, само собой разумеется, жалко.

Как последняя неуверенная в себе товарка, Ксюшадь нарядилась в романтическое кружевное бельё и вывезла ничего не подозревающего мужика в гостиницу на романтик вдвоём. Ещё и в день его рождения!



Фото: Соцсети

Ксюш, вот что за подстава? Я, конечно, понимаю, что ты — простая, широкозадая дочь своей матери, но всё-таки стыдно быть такой мещанкой, живя в 21 веке.

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Кстати, кого-то мне эти шарики в гостинице сильно напомнили.

Ах, да: Гарика Харламова, который пытался спасти отношения с Кристиночкой после того, как та засветила на всю страну свои внутренности в фильме «Текст».

Видео: Соцсети

Харламов тоже устраивал Асмус романтик, вскоре после чего их брак и распался.

Помните, я это предсказала, когда вы дружно топили за то, какая я злая, а у Карика и Кристины — любовь «прям ваще-ваще»?

Ксюшадь, скачи сюда, учить буду, раз сама такая неумная.

На надо пытаться так спасти отношения. Их, в принципе, не нужно спасать, в твоём случае. Костя тебя бросит. Это — уже решённый вопрос.

Твоя задача — во всём этом процессе не обосраться ещё больше, чем ты уже обосралась.

Что за Дом 2 ты Богомолову организовала?

Ксюш, я, конечно, понимаю, что ты — невеликого ума, но даже ты должна понимать, что Богомолов — это не Гобозов.

Вот Гобозову — пожалуйста: можешь устраивать романтики. А Косте-то зачем?

Зачем ты его мучаешь своими кружевами на немолодом, нескладном теле, на котором он ещё и женат! Вот что у тебя в голове? Овёс?!

Что, по-твоему, должен делать Костя с этими сердечками на неудобной кровати? Тощей задницей в них плюхнуться или в серединку пописить? Что, по-твоему, символизируют данные сердечки для 46-летнего мужика? Вот реально: что?

Короче, Ксения: хватит позориться. Ты как-то скрывай свою неуверенность в себе, что ли. Маскируй свой мещанский страх того, что муж уйдёт.

Да, уйдёт. Прими и живи дальше.

Без селфи своего 40-летнего туловища в кружевах на романтике с мужем. Это очень отстало выглядит. Вот прям очень.

А вы что посоветуете Ксении?

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