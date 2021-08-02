Марш историков

Исполняется на все мотивы, которые подсказывает семантический ореол метра.

Российская история, надувшись, как паук, Решительно исторгнута из области наук — Она сегодня в области — ремесленник, остынь! — Национальной доблести, инстинктов и святынь. Российская империя взирает испокон Без всякого доверия на право и закон — Без пафоса история фактически мертва. Ведь мы же не Эстония! Ведь мы же не Литва!

Российские историки — не циники, не ци- Клопические стоики, а скальды и жрецы! Гордясь военной силою, как истинный варяг, Не летопись унылую, а миф они творят. Сыны отца-учителя — постой, перекрещусь — Сумеют защитить ее от вражеских кощунств. Наш путь в мечтах сновидческих степенен и весом С набором исторических излишних хромосом.

Комиссия Мединского, пришел твой час, держись. Ты видишь, крошка сын, с кого сегодня делать жизнь? Подобно Охлобыстину, уверенно реку: Вмешаться в бой за истину пора силовику. Научные материи вошли в один пакет С размахом артиллерии и ядерных ракет. Не смеют силы черные готовить русский взрыв, Не смеют факты вздорные туманить русский миф!

Куда РФ движется — никто не разберет: Тупик, развилка, ижица — но там и есть перед. Помещица, заводчица, расхристанная лесть — Но вот чего ей хочется, то истина и есть. Антична, как развалина, невинна, как заря, — Столыпина и Сталина, царя и бунтаря, Самарина, Гагарина, ЧК и ФСБ, Француза и татарина присвоила себе.

В огне родилась Родина, в крови она росла — Под сенью бога Одина и вне добра и зла, Капризная, упрямая, защитникам под стать, Жена моя, сестра моя и в то же время мать! Упрямцы-толстолобики лелеют свой анклав, Законы чуждой логики решительно поправ. Когда-нибудь — со злобою, достойной наших зим, — И физику особую мы тоже породим.

Дмитрий Быков

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