Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report.

Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, информирует РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).

Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.

Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года.