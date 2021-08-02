 

Сильный лесной пожар разгорелся на острове Родос

02.08.2021, 2:44, Новости дня
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На греческом острове Родос бушует сильный лесной пожар, эвакуированы две деревни, сообщили СМИ.

Пожар начался между деревнями Сорони и Толос. Из соображений предосторожности эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, так как в направлении этих населенных пунктов пошел огненный фронт. Пожарным удалось защитить редчайший в Европе природный заповедник – Долину Бабочек. Замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас заявил, что с пожаром на Родосе «ведет битву весь государственный механизм». Почти весь Родос оказался без электричества и воды в течение нескольких часов.

В Греции в последние дни сохраняется крайне жаркая погода – до 44–47 градусов. За последние два дня в Греции было более 100 лесных пожаров, передает ТАСС.

Власти страны сообщили об очень высоком риске пожаров в понедельник. В частности, риск существует для Аттики, Пелопоннеса, Крита, острова Родос и ряда других регионов, передает РИА «Новости».

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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