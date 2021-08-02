 

Во Львове из-за сильного ветра упало дерево, погибли два человека

02.08.2021, 2:06, Новости дня
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По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют”, – говорится в сообщении.

Известно, что мужчине было 20 лет, а женщине – 18.

“Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке”, – отметили в мэрии.

“Вголос” пишет, что вечером 1 августа во Львове прошел сильный ветер с дождем, на нескольких улицах упали деревья.

“Варта 1” отмечает, что непогода во Львовской области привела к остановке общественного транспорта, упал также рекламный щит.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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