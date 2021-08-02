Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото
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Отмечается, что жители города на выходных могли вакцинироваться без предварительной записи. За день получили прививки 395 человек.
“Mr. Lordi сегодня получил свою вторую дозу в Рованиеми. Йоулупукки сказал, что был одним из первых, кто получил вакцину от коронавируса, из-за своего возраста” – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/rovaniemi.fi/posts/4936586283037795
На всех рекламных фотографиях Mr. Lordi появляется только в сценическом образе биомеханического демона – и хотя в его родном городе Рованиеми, вероятно, его можно встретить и без маски и макияжа, на вакцинацию он пришел в полном облачении.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Финляндия остается одной из наименее затронутых пандемией стран, отмечал Reuters в июне 2021 года. По данным ВОЗ на 1 августа, за все время эпидемии коронавируса в Финляндии (население которой 5,5 млн. человек) подтвердили около 107 тыс. случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано 978 смертей. В стране полностью вакцинировали более 1,7 млн человек, первую дозу получили более 3,5 млн финнов.
Финляндия с 26 июля разрешила въезд гражданам Украины, которые привились от COVID-19.
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