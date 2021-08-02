Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото

Отмечается, что жители города на выходных могли вакцинироваться без предварительной записи. За день получили прививки 395 человек.

“Mr. Lordi сегодня получил свою вторую дозу в Рованиеми. Йоулупукки сказал, что был одним из первых, кто получил вакцину от коронавируса, из-за своего возраста” – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/rovaniemi.fi/posts/4936586283037795

На всех рекламных фотографиях Mr. Lordi появляется только в сценическом образе биомеханического демона – и хотя в его родном городе Рованиеми, вероятно, его можно встретить и без маски и макияжа, на вакцинацию он пришел в полном облачении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Финляндия остается одной из наименее затронутых пандемией стран, отмечал Reuters в июне 2021 года. По данным ВОЗ на 1 августа, за все время эпидемии коронавируса в Финляндии (население которой 5,5 млн. человек) подтвердили около 107 тыс. случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано 978 смертей. В стране полностью вакцинировали более 1,7 млн человек, первую дозу получили более 3,5 млн финнов.

Финляндия с 26 июля разрешила въезд гражданам Украины, которые привились от COVID-19.

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