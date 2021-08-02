Эстонские ученые создали назальный спрей от коронавируса

Эстонские специалисты заявили о создании спрея от коронавируса, защищающего от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.

«Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов», – говорится в сообщении Postimees.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению ВОЗ, наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии, передает «Интерфакс».

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», – сказал Устав.

Напомним, в июне Минобороны России приступило к разработке нового препарата против коронавируса в виде жевательной резинки.