Собянин рассказал, как коронавирус изменил мир

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей.

Собянин считает, что «ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас». «Для всех нас это главная тема – политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился», – приводит его слова РБК.

По мнению главы столицы, сильнее коронавирус «влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие», так как «человек постоянно находится в зоне риска» и «ощущает сильный дискомфорт». В результате «у многих людей поднимается градус негатива».

Он сказал, что понимает, почему высказываются обвинения в адрес властей: «Психологически люди делятся на две группы. Одна половина считает, что мы делаем мало, вводим недостаточно ограничений. Вторая половина считает, что действуем слишком жестко. И, что бы ты ни сделал, ты всегда будешь не прав».

По его словам, необходимо «найти компромисс между этими крайностями», «даже не компромисс», не «какие-то уступки», а «оптимальное решение». Такое решение должно «защитить здоровье и жизни людей», но при этом «спасти экономику и психологическое самочувствие» граждан. «Вот между двумя этими задачами мы и балансируем», – сказал он.

Напомним, мэр сообщил, что борьба с COVID-19 уже стоила Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса. Также Собянин рассказал, что фестивалей и масштабного празднования Дня города в Москве не будет, но будут работать ярмарки.