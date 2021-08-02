 

Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую

02.08.2021, 1:50, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде.

Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской.

Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова.

Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».



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