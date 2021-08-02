 

В Эстонии создали спрей от коронавируса

02.08.2021, 1:12, Новости дня
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Исследования показали, что спрей, который получил название BioBlock, эффективен как против исходного “уханьского” штамма COVID-19, так и против “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” штаммов, а также против выявленного в Индии штамма “Дельта”.

Создатели препарата рассказали, что спрей тестируют на воздействие против других вариантов коронавирусной инфекции, которые “еще не получили широкого распространения”.

Издание отмечает, что юридически препарат не является лекарством, но информация о нем (в том числе на упаковке) согласована с минздравом страны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 1 августа в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 198,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 4,2 млн пациентов с COVID-19. В Эстонии эти показатели составляют, соответственно, 133,7 тыс. и 1272.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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