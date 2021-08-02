 

В Днепре возле горсовета установили “парковку” для лошадей

02.08.2021, 1:12, Новости дня
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“Коновязь заняла свое новое место, и сразу же к ней… был припаркован конь!” – написал он.

https://www.facebook.com/ruslan.moroz77/posts/1934239510066062

Эта коновязь считается одной из последних оставшихся в городе. Ее установили в районе Озерки на улице Шмидта в начале прошлого столетия, сообщалось в сюжете “9 канала” – рядом находился военный объект, и царские офицеры привязывали к ней своих лошадей.

Но в мае коммунальщики выкопали коновязь и “увезли в неизвестном направлении”, писал местный “Городской сайт”,

Как оказалось, власти решили спасти уникальный артефакт от вандалов и передать Музею истории Днепра, который отреставрировал ее и установил заново, сообщил департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета в Facebook.

https://www.facebook.com/humanipolicy/posts/1433592250352224

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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