 

Дом детства Курта Кобейна признали памятником культуры

02.08.2021, 1:12, Новости дня
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Небольшой дом в Абердине, где Кобейн жил с 1968 по 1984 год, стал официальной достопримечательностью, имеющей культурное значение.

Нынешний владелец дома Ли Бэкон и его жена Даниэль купили дом у семьи Кобейнов в 2018 году за $225 тыс. Бэкон рассказал Rolling Stone, что его планы по воссозданию дома и возвращению его в первозданное винтажное состояние выполнены на 90-95%.

Дом не может стать постоянным музеем из-за правил зонирования района, но Бэкон изучает способы уже ближайшей весной открыть его для периодических частных экскурсий. Его цель – “сделать дом данью уважения молодости и карьере Курта”.

Сестра Кобейна, Ким Кобейн, также принимает участие в экспозиции выставки. 

На фасаде дома хотят установить мемориальную доску.

Контекст:

Кобейна нашли мертвым в его доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. Тогда следствие решило, что музыкант ввел себе смертельную дозу героина, а затем выстрелил в голову из ружья. Версия убийства также рассматривалась следователями, но не получила развития.

Родные лидера Nirvana – его вдова Кортни Лав и дочь Фрэнсис – подали иск в суд Сиэтла с требованием запретить полиции публикацию фотографий с места гибели музыканта.

Часть вещей Кобейна – его гитару, рисунки, кардиган – продали на аукционах. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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