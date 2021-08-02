 

Легенда Iroman поблагодарил Путина после первой гонки в России

02.08.2021, 0:56, Новости дня
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Участник 95 международных соревнований по триатлону Iroman Марек Немчик поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на первую гонку в России.

«Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, мы это сделали. Но все это стало возможным не только благодаря нам и нашей команде. Мы также хотим поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта. Так что, мистер президент, если вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» – приводит его слова Рен ТВ.

Немчика называют «живой легендой» триатлона. В 2009 году спортсмен заключил договор со Всемирной корпорацией триатлона и сейчас занимается организаций соревнований по этому виду спорта.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международных соревнований по триатлону Ironman, которые впервые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни. И сегодня впервые в РФ проводится гонка Ironman, или «Железный человек». Символично, что так называют и победителей этого зрелищного, динамичного турнира, пройти который до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым», – говорится в приветствии Путина.

Ironman 70.3 – серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. В РФ мероприятие состоится впервые. Изначально его планировали провести в 2020 году, однако из-за эпидемиологической ситуации соревнования перенесли на 2021 год. 



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