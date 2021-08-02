Москва отказалась от масштабного празднования Дня города

Фестивалей и масштабного празднования Дня города в Москве не будет, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

На вопрос о том, планируется ли сократить празднование Дня города, Собянин ответил, что «никаких фестивалей проводить не будут». При этом будут работать ярмарки, но «без культурной программы». Как отметил мэр, нужно «активизировать сезонную торговлю», чтобы «увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», передает РБК.

По его словам, московские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы с 1 сентября. Собянин сообщил, что меры поддержки бизнеса и граждан в столице могут расширить либо продлить при необходимости. Он также рассказал, что борьба с COVID-19 уже стоила Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса, передает ТАСС.

В конце июля Собянин отменил обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах, но использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Собянин заявил, что Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее.