 

Спортсменка из США пожаловалась на «испорченный» Россией олимпийский опыт

02.08.2021, 0:56, Новости дня
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Участие в Олимпиаде «страны, которую должны были снять с соревнований», испортило олимпийский опыт американца Райана Мерфи, сообщила двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг (США).

По ее мнению, на ОИ «выступило много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть». Оценивая, «испортило ли это» ее собственный «олимпийский опыт», Кинг отметила, что не соревновалась «с кем-то из страны, которую должны были снимать с соревнований».

«А вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага», – посетовала Кинг, добавив, что лично на нее «это не так сильно повлияло». Однако ситуация, по словам американки, «отразилась» на Райане Мерфи – «это испортило его олимпийский опыт», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.

Напомним, Мерфи проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Мерфи предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга.



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