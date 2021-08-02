На трибунах в Токио олимпийский чемпион из Великобритании занимался вязанием. Видео

Издание отмечает, что олимпийская медаль высшей пробы не дала 27-летнему спортсмену “вскружить голову”, и публикует фотографии, как Дэйли вяжет что-то розового цвета на трибунах во время финальных соревнований по прыжкам с трехметрового трамплина среди женщин.

При этом он одет в майку болельщика национальной сборной Великобритании.

По данным Daily Mail, вязание является для Дэйли хобби, благодаря которому, как он утверждает, ему удалось “в здравом уме” подготовиться к Олимпиаде.

Видео, на котором снято вязание британского спортсмена на трибунах, опубликовали в Twitter пользователи.

@TomDaley1994 busy knitting pic.twitter.com/4lDI3pn7EB

— Nik Arfi (@nikarfi) August 1, 2021

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