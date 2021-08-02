 

Нарышкин заявил о наличии у СВР части правды о деле Навального

02.08.2021, 0:02, Новости дня
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Служба внешней разведки (СВР) частично обладает достоверной информацией по делу блогера Алексея Навального, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны на телеканале «Россия 1».

«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», – сказал он, передает ТАСС.

Так, указал Нарышкин, в СВР еще перед инцидентом поступала информация о готовящейся провокации в отношении одного из оппозиционеров в России, передает РИА «Новости».

По словам Нарышкина, отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Навального не в России. «Да, нестыковок (в докладе ОЗХО) огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал», – сказал он.

«Нет, конечно. Конечно, нет», – указал глава СВР, отвечая на вопрос, не произошло ли это на территории России.

Он добавил, что такие выводы можно сделать из заключений врачей, специалистов, которые работали с Навальным на территории России, и с дальнейшей логикой событий.

Напомним, официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. 

До этого МИД РФ заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу.

Главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшем место отравлением, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока–2», заявили журналистам европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО. По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.



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