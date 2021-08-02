МОК и оргкомитет Олимпиады побеседовали с Тимановской

Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио «напрямую поговорили» с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщил МОК.

В МОК рассказали, что в аэропорту Ханэда Тимановскую сопровождал сотрудник оргкомитета. Тимановская сообщила МОК, что «чувствует себя в безопасности». МОК и оргкомитет «продолжат переговоры» как с ней, так и с «официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката».