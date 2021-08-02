 

Хакеры помешали записи на вакцинацию в Италии

02.08.2021, 0:02, Новости дня
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Запись на вакцинацию от коронавируса в итальянском столичном регионе Лацио приостановили из-за атаки хакеров, сообщил областной министр по вопросам здравоохранения Алессио д’Амато.

Сайт, который позволяет записаться на прививку, выбрав время, место и препарат, заблокирован. Д’Амато пояснил, что «системы отключены по соображениям безопасности», а «бронирование вакцин приостановлено». «Действия по их введению продолжаются, но могут быть замедлены, так как ввод данных приходится производить вручную», – приводит его слова РИА «Новости».

Он назвал тяжелой и «беспрецедентной» кибератаку, случившуюся в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов. Однако она не смогла «прервать кампанию по вакцинации» в Лацио, которая продолжится «в ближайшие дни». Чиновник пояснил, что записавшиеся жители могут спокойно отправляться на пункты вакцинации.

В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.



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