Хакеры помешали записи на вакцинацию в Италии

Запись на вакцинацию от коронавируса в итальянском столичном регионе Лацио приостановили из-за атаки хакеров, сообщил областной министр по вопросам здравоохранения Алессио д’Амато.

Сайт, который позволяет записаться на прививку, выбрав время, место и препарат, заблокирован. Д’Амато пояснил, что «системы отключены по соображениям безопасности», а «бронирование вакцин приостановлено». «Действия по их введению продолжаются, но могут быть замедлены, так как ввод данных приходится производить вручную», – приводит его слова РИА «Новости».

Он назвал тяжелой и «беспрецедентной» кибератаку, случившуюся в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов. Однако она не смогла «прервать кампанию по вакцинации» в Лацио, которая продолжится «в ближайшие дни». Чиновник пояснил, что записавшиеся жители могут спокойно отправляться на пункты вакцинации.

В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.