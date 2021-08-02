Программа празднования Дня города Рыбинска
02.08.2021, 16:41, Афиша
Теги: Выходной, Праздник, Усть-Шексна
7 августа Рыбинск отметит День города, который посвящен 950-летию поселения на левом берегу, давшего начало Рыбинску.
Жителей и гостей города ждёт разнообразная развлекательная программа. В разных районах города будут работать тематические площадки. Все праздничные мероприятия организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Площадь ДС «Полёт»
08:20 – 14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь».
08:30-12:00 – Показательные выступления и мастер-классы, соревнования по шахматам и шашкам, фестиваль ГТО.
Береговая линия у ДС «Полёт»
12:00 – 16:00 – Фестиваль – реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги»
Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
15:00-15:55 – Водно-спортивный праздник
15:45-16:00 – Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ
Площадь ДС «Полёт»
16:00 – 16:30 – Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.
Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.
Площадь ДС «Полёт»
19:00 – 20:00 – Концерт Сергея Трофимова.
21:00 – 21:45 – Концерт группы «Rasa».
Акватория реки Волги у ДС «Полёт»
22:00 – 22:15 – Флайбордшоу. Праздничный фейерверк.
Аллея Славы
11:00 – 16:00 – Выставка достижений «Рыбинск – промышленный».
11:00 – 16:00 – Интерактивные площадки: «Наш Рыбинск – просто космос». Центр технического творчества; «Кванториум», библиотека «Радуга», рыбинские художники, издательство МедиаРост.
Улица Свободы (от улицы Чкалова до улицы Крестовая)
13:00-16:00 – Выставка мотоциклов «Harley-Davidson» и вездеходов.
Площадь Дерунова
10:00 – 15:00 -Творческий фестиваль «Народная сцена»
15:00 – 15:30 – Торжественное открытие городской Доски почёта
16:00 – 18:00 – «Народная сцена»
18:00 – 19:00 – «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс.
Волжский парк. Балюстрада
18:00-21:00 – Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке».
Волжский парк
10:00-22:00 – Праздничная торговая ярмарка.
Красная площадь
11:30 – 20:00 – Музыкальный фестиваль «Классика на Красной».
Крестовая улица, рядом с драматическим театром
11:30-19:00 – Выставка ретро автомобилей.
Парадная лестница Рыбинска
20:30 – 22:00 – Концерт у Парадной лестницы
Стоялая улица
10:00-22:00 – Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее».
Награждение победителей конкурса ретро фотографий «Магазины Рыбинска на старом фото».
Крестовая улица в створе Красной площади и улицы Ломоносова
10:00-18:00 – «Пирог-великан -950 см». Торговая ярмарка «Купеческие кварталы».
ТД «Иванов А.Г. и К», улица Крестовая, дом № 34
11:00-14:00 – Галерея «Рыбинск в творчестве художников».
Мастерская флористического дизайна Виценя, улица Крестовая, дом № 49
10:00-15:00 – День открытых дверей. Презентация арт–пространства, выставка флористических арт-объектов и ботанических коллажей.
Никольский бульвар, улица Ломоносова (Волжская набережная – Крестовая)
11:00 – 20:00 – Фестиваль «Вместе с папой».
10:00-18:00 – Блошиный рынок.
Петровский парк
11:00 – 22:00 – Фестиваль уличного кино.
Переборский парк
10:00 – 15:00 – Интерактивные программы для детей
Гагаринский микрорайон, ФОКОТ, улица Софьи Перовской, дом № 7
10:00-13:00 – Турнир по стритболу.
Комсомольская площадь
11:00-15:00 Молодёжные программы. Соревнования по тяжелой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту.
Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)
12:00 – 16:00 – Литературно-музыкальные программы «Театр+».
Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)
12:00 – 16:00 – Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»
Карякинский сад
12:00 – 19:00 – Интерактивные программы «Рыбинск – град высокой пробы».
Экскурсионные программы
Перрон железнодорожного вокзала
11:00 – Встреча ретро-поезда «Ярославль-Рыбинск»
16:00 – Отправление ретро-поезда
Стоялая улица (у фонтана за памятником Ф.Ф. Ушакову)
12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 – Литературно – краеведческая квестория «Вслед за зимогорами».
Памятник археологии «Усть-Шексна»
16:00, 18:15 – Историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны».
Рыбинский музей-заповедник
09:00-20:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей адмирала Ушакова
10:00-17:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей «Советская эпоха»
10:00-19:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.
Музей фортепиано
12:00-18:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет