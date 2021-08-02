Программа празднования Дня города Рыбинска

02.08.2021, 16:41, Афиша

Теги: Выходной, Праздник, Усть-Шексна

7 августа Рыбинск отметит День города, который посвящен 950-летию поселения на левом берегу, давшего начало Рыбинску.

Жителей и гостей города ждёт разнообразная развлекательная программа. В разных районах города будут работать тематические площадки. Все праздничные мероприятия организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Площадь ДС «Полёт»

08:20 – 14:00 – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь».

08:30-12:00 – Показательные выступления и мастер-классы, соревнования по шахматам и шашкам, фестиваль ГТО.

Береговая линия у ДС «Полёт»

12:00 – 16:00 – Фестиваль – реконструкция бурлацкой жизни «Бурлаки вдоль Волги»

Акватория реки Волга у ДС «Полёт»

15:00-15:55 – Водно-спортивный праздник

15:45-16:00 – Показательные выступления Рыбинского клуба ДОСААФ

Площадь ДС «Полёт»

16:00 – 16:30 – Торжественное мероприятие «950 лет. Два берега – одна история». Театрализованный пролог. Вручение муниципальных наград.

Акватория реки Волга у ДС «Полёт»

16:30 – 16:45 Показательные выступления Светланы Капаниной, мастера высшего пилотажа, семикратной чемпионки мира по самолётному спорту.

Площадь ДС «Полёт»

19:00 – 20:00 – Концерт Сергея Трофимова.

21:00 – 21:45 – Концерт группы «Rasa».

Акватория реки Волги у ДС «Полёт»

22:00 – 22:15 – Флайбордшоу. Праздничный фейерверк.

Аллея Славы

11:00 – 16:00 – Выставка достижений «Рыбинск – промышленный».

11:00 – 16:00 – Интерактивные площадки: «Наш Рыбинск – просто космос». Центр технического творчества; «Кванториум», библиотека «Радуга», рыбинские художники, издательство МедиаРост.

Улица Свободы (от улицы Чкалова до улицы Крестовая)

13:00-16:00 – Выставка мотоциклов «Harley-Davidson» и вездеходов.

Площадь Дерунова

10:00 – 15:00 -Творческий фестиваль «Народная сцена»

15:00 – 15:30 – Торжественное открытие городской Доски почёта

16:00 – 18:00 – «Народная сцена»

18:00 – 19:00 – «Танцы у фонтана». Бачата, сальса, вальс. Мастер – класс.

Волжский парк. Балюстрада

18:00-21:00 – Первый международный фестиваль «Джаз на родном языке».

Волжский парк

10:00-22:00 – Праздничная торговая ярмарка.

Красная площадь

11:30 – 20:00 – Музыкальный фестиваль «Классика на Красной».

Крестовая улица, рядом с драматическим театром

11:30-19:00 – Выставка ретро автомобилей.

Парадная лестница Рыбинска

20:30 – 22:00 – Концерт у Парадной лестницы

Стоялая улица

10:00-22:00 – Гастрофестиваль «Рыбинск – хлебосольный. Прошлое и настоящее».

Награждение победителей конкурса ретро фотографий «Магазины Рыбинска на старом фото».

Крестовая улица в створе Красной площади и улицы Ломоносова

10:00-18:00 – «Пирог-великан -950 см». Торговая ярмарка «Купеческие кварталы».

ТД «Иванов А.Г. и К», улица Крестовая, дом № 34

11:00-14:00 – Галерея «Рыбинск в творчестве художников».

Мастерская флористического дизайна Виценя, улица Крестовая, дом № 49

10:00-15:00 – День открытых дверей. Презентация арт–пространства, выставка флористических арт-объектов и ботанических коллажей.

Никольский бульвар, улица Ломоносова (Волжская набережная – Крестовая)

11:00 – 20:00 – Фестиваль «Вместе с папой».

10:00-18:00 – Блошиный рынок.

Петровский парк

11:00 – 22:00 – Фестиваль уличного кино.

Переборский парк

10:00 – 15:00 – Интерактивные программы для детей

Гагаринский микрорайон, ФОКОТ, улица Софьи Перовской, дом № 7

10:00-13:00 – Турнир по стритболу.

Комсомольская площадь

11:00-15:00 Молодёжные программы. Соревнования по тяжелой атлетике, армрестлингу и гиревому спорту.

Театральный дворик (Крестовая ул., 17а)

12:00 – 16:00 – Литературно-музыкальные программы «Театр+».

Поэтический дворик (пр. Ленина, 184)

12:00 – 16:00 – Литературная ярмарка – 2021 посвящённая 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!»

Карякинский сад

12:00 – 19:00 – Интерактивные программы «Рыбинск – град высокой пробы».

Экскурсионные программы

Перрон железнодорожного вокзала

11:00 – Встреча ретро-поезда «Ярославль-Рыбинск»

16:00 – Отправление ретро-поезда

Стоялая улица (у фонтана за памятником Ф.Ф. Ушакову)

12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 – Литературно – краеведческая квестория «Вслед за зимогорами».

Памятник археологии «Усть-Шексна»

16:00, 18:15 – Историческая игра «Один день из жизни Усть-Шексны».

Рыбинский музей-заповедник

09:00-20:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей адмирала Ушакова

10:00-17:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей «Советская эпоха»

10:00-19:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.

Музей фортепиано

12:00-18:00 – Выставки, экспозиции, экскурсии.