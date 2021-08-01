«Если яйца выдержат, считать оправданным по суду…»

Иосиф Сталин о наркоме финансов Николае Брюханове. Премьера рубрики «Папка отца народов».

«Новая газета» начинает цикл публикаций документов c автографами Сталина. Большая их часть находится в фондах Российского государственного архива социально-политической истории. В основе нашей новой рубрики — пятитомник сталинских документов*, выпущенный недавно под общей редакцией Андрея Сорокина (научного руководителя РГАСПИ).

Казалось бы — давно пройденная и забытая история. Кому это сейчас интересно?

Но как часто приходится слышать фразу, брошенную в упрек нынешним временам: «Сталина на вас нет!» Кому-то кажется, что давно пора вернуться к системе тотального принуждения в государственной политике. Как тогда. Но как тогда — это всегда кровь и жертвы, поломанные судьбы, чья-то искалеченная жизнь. И об этом публикуемые документы свидетельствуют куда как более наглядно.

Пожалуй, нелишним будет еще раз обратиться к невыученным урокам истории.

Поворот в экономической политике в «год великого перелома» в 1929-м и начавшаяся в 1930-м коллективизация неизбежно вызвали инфляцию. Обесценивание бумажных денег отозвалось стихийной народной реакцией — прятать серебряную разменную монету. Разразился кризис, катастрофически не хватало монет в торговле, нечем было давать сдачу.

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 5 апреля 1930-го гнев Сталина обрушился на наркома финансов Николая Брюханова, предложившего вместо серебра чеканить монеты из никелевого сплава. Сталин пишет записку членам Политбюро: «За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова за яйца; если яйца выдержат, считать его оправданным по суду, если не выдержат, утопить его в реке». К сему кровожадному пожеланию Валерий Межлаук (зампред. ВСНХ) приложил картинку. Вот он — подвешенный нарком. Всем им пока смешно. Межлаука и Брюханова расстреляют в 1938-м. Своей судьбы они еще не знают, и на нудном заседании есть время отвлечься. А что? Один черкнул пару строк, другой шаржик набросал — весело.

Записка Сталина членам Политбюро: «За все нынешние и будущие грехи подвесить Брюханова за яйца; если яйца выдержат, считать его оправданным по суду, если не выдержат, утопить его в реке», и рисунок зампреда ВСНХ Валерия Межлаука к записке Сталина. Брюханова и Межлаука расстреляют в 1938-ом

Сталин высказался категорически против перехода на чеканку разменных монет из никеля. В кризисе обвинили «классового врага». Прячут мелочь — наказывать наравне с валютчиками. Продолжают прятать — расстреливать. ОГПУ дает указание: карать вплоть до расстрела тех, у кого найдут больше килограмма серебряной мелочи. Слово и дело. Процесс пошел. Хватали кондукторов трамваев, торговцев и прочих, копивших мелочь. И, понятное дело, священников. Ведь не скажешь же пастве: несите за требы крупными купюрами. Людей брали, стреляли, но ничего не помогло.

И за какие бы причиндалы ни вешать Брюханова — положение не удалось бы исправить. Его сместили с должности наркома в октябре 1930-го. Сталин воевал с народной стихией командно-административными методами. И в 1931-м сдался. В оборот пустили монеты из никелевого сплава. Но упрямство Сталина стало подарком коллекционерам. Мизерная часть тиража двугривенных в начале 1931-го вышла в серебре. Теперь этот раритет больших денег стоит.

А понятие «разменное серебро» сохранилось до сих пор, хотя в денежном обороте драгоценный металл давно уже не используется (если, конечно, не брать юбилейные и памятные монеты, что специально чеканятся для коллекционеров). Серебро для изготовления разменной монеты, помимо традиции, было своего рода демонстрацией мощи экономики и финансовой устойчивости государства. Это залог доверия к деньгам.

Войны и кризисы круто меняли порядок вещей. Население моментально откликалось на беды припрятыванием серебра и золота. После Второй мировой войны признаком финансового выздоровления в ряде стран стал выпуск в обращение серебряных монет. В Нидерландах они чеканились с 1954 по 1967-й, в ФРГ — с 1951 по 1974-й, в Австрии — до 1973-го. А во Франции продержались дольше всех: с 1959-го и вплоть до перехода на евро. Правда, с подорожанием серебра увеличили номинал монеты с 5 до 100 франков.

В СССР и странах «советского блока», понятное дело, о таком и не помышляли. Регулярные денежные реформы конфискационного порядка — визитная карточка социализма. И результат: никакого доверия населения к деньгам. Одни бумажки сменялись другими, не раз менялся рисунок разменной монеты. При том, что старую уже не принимали к платежу. Да уж. Это вам не Швейцария, где дизайн разменной монеты не менялся с ХIХ века!

Никита Петров

*«И.В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–1953». М., 2019

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