 

Ответственность за лесные пожары в Турции взяла на себя инициатива курдов “Дети огня” – СМИ

01.08.2021, 23:24, Новости дня
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“Инициатива “Дети огня”, членская группа террористической организации РКК, берет на себя ответственность за пожары на Средиземном и Эгейском побережьях Турции”, – говорится в сообщении.

Children of Fire Initiative, #PKK terror organization affiliate group, claims responsibility for fires in Mediterranean and Aegean coasts of #Turkey#Terror #Turkeyisburning #arson pic.twitter.com/6AvopyBDhx

— EHA News (@eha_news) August 1, 2021

Газета Yeni Şafak сделала перевод текста, в котором идет речь об ответственности за пожары. “Дети огня” объясняют, что делают это, чтобы “поставить на колени” власти Турции, и будут делать это до тех пор, “пока турецкий режим не научится понимать другой язык”.

Издание отмечает, что “Дети огня” брали на себя ответственность за пожары в 2020 году.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ан-32П для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

По состоянию на 1 августа жертвами пожаров в лесах стали восемь человек.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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