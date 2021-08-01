 

Чехия предложила защиту белорусской спортсменке Тимановской, которую пытались вернуть в Минск из Токио

01.08.2021, 23:24, Новости дня
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“Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. […] Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь”, – сказано в твите.

Кулганек подчеркнул, что такое решение власти Чехии приняли в ходе консультаций с участием премьер-министра Андрея Бабиша и главы МВД Яна Гамачека.

Situaci kolem b * loruské sprinterky Krysciny Cimanouské pova * uji za skandální. * R je p * ipravena pomoci. Po dohod * s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také p * ipravena pomoci.

— Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Контекст:

Тимановская накануне рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 метров. Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, но она обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию.

“Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно”, – объясняла Тимановская. Она заявила, что намерена просить убежище, в какой именно стране – еще думает. По словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Со спортсменкой уже пообщались представители Международного олимпийского комитета и организаторы Олимпиады в Токио. Дальнейшие свои действия относительно Тимановской они намерены определить позже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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