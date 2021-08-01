 

Уроженец Украины Плесной завоевал бронзу Олимпиады для Грузии. Он заявил, что в Украине не создают условия для спортсменов

01.08.2021, 23:24, Новости дня
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С 2018 года Плесной выступает за Грузию.

“В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с Федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну. У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще”, – цитирует заявление Плесного в эфире “Общественного”  издание “Трибуна”.

Он поблагодарил Грузию за то, что та дала ему возможность выступать на Играх, но отметил, что “не забывает свою землю” и то, что родом с Донбасса. 

“Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места”, – сказал Плесной.

В комментарии Sputnik Грузия перед Олимпиадой спортсмен рассказывал также, что у него “были определенные проблемы в сборной Украины”. Плесной получил несколько предложений из разных стран, и выбрал Грузию, так как там, по его мнению, были лучшие условия. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины на 1 августа шесть олимпийских медалей, пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе – и серебро в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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