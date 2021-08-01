Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото Олимпиады

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.

Финальный матч турнира смешанных пар завершился победой Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты, передает РИА «Новости».

Бронзовые медали в данном разряде ранее достались австралийцам Эшли Барти и Джону Пирс.

Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева – 44-й наградой российских спортсменов на Играх.

Олимпийское золото Павлюченковой и Рублева стало первым в истории российского тенниса в миксте. Веснина, в свою очередь, завоевала свою вторую олимпийскую медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Елена вместе с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Ранее в воскресенье российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву.

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете.