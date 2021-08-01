 

Тимановская собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката

01.08.2021, 23:08, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной захотел вернуть с проходящей в Токио Олимпиады в Белоруссию, собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката.

В интервью телеканалу «Асахи-ТВ» Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Она не уточнила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда. Источник ТАСС сообщил, что Тимановская все еще находится в отделении. Сейчас перед участком по-прежнему стоят журналисты, ожидающие появления легкоатлетки.

Источники Nippon TV заявили, что Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям Германии. Tokyo Sports пишет, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии.

Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Чехия предложила ей визу.



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