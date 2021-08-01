 

Израиль заявил о росте угрозы «террористического иранского режима»

01.08.2021, 23:08, Новости дня
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Работа против «иранского террора» ведется Израилем вместе с союзниками, сообщил глава МИД страны Яир Лапид.

Он сообщил, что обсудил с главой Госдепа Энтони Блинкеном и «коллегами по всему миру» атаку на танкер Mercer Street, которую, по мнению Израиля, осуществил Иран. Лапид заявил, что «смертоносный режим в Иране и террор, который он экспортирует, представляют собой глобальную угрозу», причем «угроза террористического иранского режима только возрастет». Израиль намерен продолжить диалог с союзниками и совместно «работать над необходимыми шагами против иранского террора», передает РИА «Новости».



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