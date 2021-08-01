Мнение: Антикоронавирусные протесты во Франции. 31.07.2021

Во Франции вчера снова по всей стране прокатились масштабные антикоронавирусные протесты, собравшие более 250 000 человек.

Протестующие протестовали против обязательной вакцинации, ковид-паспортов, различных ограничительных мер и Макрона с правительством.

В ряде городов это вылилось в столкновения с полицией. В Париже протестующие побили журналистов с центральных каналов.

Полиция применяла слезоточивый газ, водометы, дубинки и прочие спецсредства для разгона толпы. Есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских.

Лидеры правой и левой оппозиции Марин Ле Пен и Меланшон призвали правительство учитывать мнение людей при рассмотрении нового закона о здравоохранении, который должен вступить в силу в августе.

Франция однажды будет свободной страной!

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