В Управлении госохраны сообщили, что танцора Дорофеевой избил действующий военный УГО

“В социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета “DOROFEEVA” бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины”, – говорится в сообщении.

Руководство Госохраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/1958806547609816

В пресс-службе пообещали, что предоставят всю необходимую информацию правоохранительным органам в расследовании, и окажут помощь для лечения пострадавшего.

О том, что к избиению Гончаренко причастен сотрудник Госохраны, в Facebook писала, в частности, музыкальный менеджер Анна Салата. Она отметила, что нападающий уже удалился из всех соцсетей, однако люди сделали снимки его страницы и узнали место работы.

По ее информации, на танцора тот напал на почве гомофобии.

https://www.facebook.com/anna.salata/posts/10223651563230135

“Чувака этого уже нашли, им уже занимаются правоохранительные органы”, – добавила певица Дорофеева в Stories Instagram.

По ее словам, Гончаренко все еще в коме, завтра его попытаются из нее вывести.

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