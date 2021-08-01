Ученые из Бельгии подобрали антибиотики для борьбы с раком кожи

Ученые из Бельгии, представляющие Левенский католический университет, нашли антибиотики, которые действенны в борьбе с раком кожи. Выяснилось, что лекарственный препарат способен подавлять клетки меланомы, устойчивые к действию противораковых средств.

По словам доцента Элеоноры Леуччи, речь идет о тигециклине и его производных, которые могут сдерживать производство белков в различных бактериях. Эти антибиотики нацелены на «энергетическую станцию» в раковых клетках. Поэтому, когда они лишают их энергии, то уничтожаются клетки, устойчивые к химиотерапии.

Исследование проводилось на лабораторных грызунах, которым имплантировали клетки меланомы. После этого исследователи начали подавлять их рост с помощью тигециклина и доксициклина. В результате, первый антибиотик смог у большинства подопытных мышей замедлить рост опухоли, а у некоторых – даже полностью остановить. Элеонора Леуччи отметила, что им необходимо провести дополнительные клинические исследования, чтобы изучить, как эти препараты воздействуют на пациентов с раком кожи.

Источник: stolica-s.su